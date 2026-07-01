Repubblica: “Tavares piace a Paratici”. Ma non solo, si scalda l’asse Firenze-Roma

Si scalda l'asse Firenze-Roma e non per il gran caldo di questi giorni. Fabio Paratici infatti avrebbe messo gli occhi su Nuno Taveres

Si scalda l'asse Firenze-Roma e non per il gran caldo di questi giorni. Fabio Paratici infatti avrebbe messo gli occhi su Nuno Taveres, terzino di Gattuso che ha chiesto al cessione.