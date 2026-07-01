Si scalda l'asse Firenze-Roma e non per il gran caldo di questi giorni. Fabio Paratici infatti avrebbe messo gli occhi su Nuno Taveres, terzino di Gattuso che ha chiesto al cessione.
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Repubblica: “Tavares piace a Paratici”. Ma non solo, si scalda l’asse Firenze-Roma
Si scalda l'asse Firenze-Roma e non per il gran caldo di questi giorni. Fabio Paratici infatti avrebbe messo gli occhi su Nuno Taveres
Secondo Repubblica infatti, il portoghese sarebbe uno dei nomi sondati per il post Dodò, anche se su di lui c'è forte l'interesse del Porto di Farioli. Non solo la difesa, perché la Fiorentina starebbe osservando da tempo anche Matteo Cancellieri.
Esterno in uscita, che piace tanto a Fabio Grosso. Nel mentre, Gattuso vorrebbe sia Roberto Piccoli che Giovanni Fabbian, altri 2 giocatori in uscita dalla Fiorentina.
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