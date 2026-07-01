Il Corriere dello Sport inserisce Noa Lang nella lista dei calciatori potenzialmente in uscita dal Napoli. Ma per il via libera alla cessione servirà prima il veto del nuovo tecnico, Massimiliano Allegri.
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Lang in uscita dal Napoli? CorSport: “Sì, ma per il via libera manca una cosa”
Lang alla Fiorentina è un'operazione possibile? Il punto sulla situazione del calciatore all'interno dell'ambiente azzurro
Il punto—
Negli scorsi giorni, il nome dell'olandese è circolato con forza in orbita Fiorentina, ma, ad oggi, una sua separazione dal Napoli non sembra potersi concretizzare in tempi brevi. Un eventuale interessamento della Fiorentina resta dunque al momento congelato in attesa delle scelte finali di Allegri.
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