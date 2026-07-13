TS: “Il Torino vuole Comuzzo in prestito. La richiesta della Fiorentina”

Il Torino si muove con decisione per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di mister Ignazio Abate e mette nel mirino un gioiello di casa viola. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport , il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi sta seguendo con grande attenzione Pietro Comuzzo , individuato come uno degli obiettivi principali per il ruolo di difensore centrale titolare .

Nonostante la giovane età (21 anni), il classe 2005 ha già maturato un'esperienza solidissima a Firenze, collezionando ben 91 presenze complessive nelle ultime due stagioni con la maglia della Fiorentina . Un rendimento di alto livello che a inizio mese lo ha portato anche a debuttare ufficialmente con la Nazionale maggiore nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia.

Le cifre e la formula della trattativa

La valutazione della Fiorentina è importante: il club viola chiede infatti oltre 20 milioni di euro per far partire il proprio difensore. La cifra spaventa ma non ferma il Torino; Petrachi è infatti al lavoro per cercare di trovare un'intesa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto a cifre più contenute rispetto alle richieste iniziali. I contatti con l'entourage del calciatore si sono fatti sempre più frequenti negli ultimi giorni e sono destinati a proseguire nel corso di questa settimana per capire i margini di manovra dell'operazione.