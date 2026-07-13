Adesso esterni per Grosso. CorSport: “Tutti i nomi seguiti da Fabio Paratici”

La priorità adesso riguarda l'attacco. Per completare il 4-3-3 voluto da Grosso servono almeno quattro esterni offensivi

Redazione VN 13 luglio 2026 (modifica il 13 luglio 2026 | 09:34)

Con l'inizio del ritiro prende forma la nuova Fiorentina di Fabio Grosso. I primi quattro acquisti hanno abbassato sensibilmente l'età media della rosa, rivoluzionato il reparto difensivo e rinforzato il centrocampo, ma il mercato è ancora lontano dall'essere concluso.

La priorità adesso riguarda l'attacco. Per completare il 4-3-3 voluto da Grosso servono almeno quattro esterni offensivi, visto che in rosa non ci sono ali naturali con quelle caratteristiche. Anche Gudmundsson, come ha sottolineato lo stesso allenatore, non è considerato un esterno nel nuovo sistema di gioco.

Tra i nomi seguiti dalla Fiorentina restano Bakayoko, Volpato, Lang e Solomon, ma non sono escluse nuove sorprese. Il club continua a muoversi con grande ambizione e punta a regalare altri rinforzi di livello per completare la rifondazione della squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.