Gazzetta: “Il più grande ostacolo per Oulai. Il piano di Fabio Paratici”

Una cifra a cui la Viola non vorrebbe arrivare, per questo Paratici sta lavorando per cercare di abbassare il costo fisso

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Oulai. In un certo senso le buone prestazioni mondiali hanno complicato i piani della Fiorentina , mettendo Oulai in vetrina e attirando le attenzioni di diversi club, tra cui la Juventus.

Tutta questa ribalta ha fatto lievitare il prezzo, passando dai 20-25 iniziali ai 35-40 attuali. Una cifra a cui la Viola non vorrebbe arrivare, per questo Paratici sta lavorando per cercare di abbassare il costo fisso.

Oulai è un centrocampista box to box che mescola qualità, personalità, resistenza fisica e intensità. Il giocatore giusto per far fare il salto di qualità alla mediana viola, che dopo essersi rinforzata con Atta vuole lanciare un altro messaggio chiaro e forte alla Serie A.