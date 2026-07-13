La Gazzetta dello Sport si sofferma su Oulai. In un certo senso le buone prestazioni mondiali hanno complicato i piani della Fiorentina, mettendo Oulai in vetrina e attirando le attenzioni di diversi club, tra cui la Juventus.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Il più grande ostacolo per Oulai. Il piano di Fabio Paratici”
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Gazzetta: “Il più grande ostacolo per Oulai. Il piano di Fabio Paratici”
Una cifra a cui la Viola non vorrebbe arrivare, per questo Paratici sta lavorando per cercare di abbassare il costo fisso
Tutta questa ribalta ha fatto lievitare il prezzo, passando dai 20-25 iniziali ai 35-40 attuali. Una cifra a cui la Viola non vorrebbe arrivare, per questo Paratici sta lavorando per cercare di abbassare il costo fisso.
Oulai è un centrocampista box to box che mescola qualità, personalità, resistenza fisica e intensità. Il giocatore giusto per far fare il salto di qualità alla mediana viola, che dopo essersi rinforzata con Atta vuole lanciare un altro messaggio chiaro e forte alla Serie A.
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