CorSport: “Oso-Fiorentina, ballano pochi milioni. Valdepenas? Il Real lo valuterà”

Nelle prossime ore sarà la volta del terzino sinistro: è stato individuato in Oso del Siviglia il profilo giusto da regalare a Grosso

In questa prima metà di luglio la Fiorentina ha già iniziato a sistemare i vari reparti. Nelle prossime ore sarà la volta del terzino sinistro: è stato individuato in Oso del Siviglia il profilo giusto da regalare a Grosso.