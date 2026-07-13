In questa prima metà di luglio la Fiorentina ha già iniziato a sistemare i vari reparti. Nelle prossime ore sarà la volta del terzino sinistro: è stato individuato in Oso del Siviglia il profilo giusto da regalare a Grosso.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato CorSport: “Oso-Fiorentina, ballano pochi milioni. Valdepenas? Il Real lo valuterà”
Corriere dello Sport
CorSport: “Oso-Fiorentina, ballano pochi milioni. Valdepenas? Il Real lo valuterà”
Nelle prossime ore sarà la volta del terzino sinistro: è stato individuato in Oso del Siviglia il profilo giusto da regalare a Grosso
Le parti sono in trattativa, ballano pochi milioni. Gli spagnoli ne chiedono 15, i viola ne hanno offerti 10. Si può chiudere a metà strada. Col giocatore c’è già un’intesa di massima.
Meno immediato l’affare Valdepenas. Il difensore contraccambia il gradimento di Paratici. Il Real lo porterà in ritiro e valuterà. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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