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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato CorSport: “Oso-Fiorentina, ballano pochi milioni. Valdepenas? Il Real lo valuterà”

Corriere dello Sport

CorSport: “Oso-Fiorentina, ballano pochi milioni. Valdepenas? Il Real lo valuterà”

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Nelle prossime ore sarà la volta del terzino sinistro: è stato individuato in Oso del Siviglia il profilo giusto da regalare a Grosso
Redazione VN

In questa prima metà di luglio la Fiorentina ha già iniziato a sistemare i vari reparti. Nelle prossime ore sarà la volta del terzino sinistro: è stato individuato in Oso del Siviglia il profilo giusto da regalare a Grosso.

Le parti sono in trattativa, ballano pochi milioni. Gli spagnoli ne chiedono 15, i viola ne hanno offerti 10. Si può chiudere a metà strada. Col giocatore c’è già un’intesa di massima. 

Meno immediato l’affare Valdepenas. Il difensore contraccambia il gradimento di Paratici. Il Real lo porterà in ritiro e valuterà. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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