Nazione: “Tre nomi per arrivare a Thorstvedt. Oulai? No a cifre eccessive”

Se in difesa le caselle sembrano già tutte, o quasi, completate, in mezzo al campo servirà ancora qualche giorno di pazienza. Oulai resta uno dei profili più apprezzati dalla Fiorentina, ma la richiesta del Trabzonspor, compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro, è considerata fuori mercato dalla dirigenza viola. Paratici è disposto a spingersi oltre i 20 milioni, ma senza arrivare a cifre ritenute eccessive.