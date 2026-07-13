Se in difesa le caselle sembrano già tutte, o quasi, completate, in mezzo al campo servirà ancora qualche giorno di pazienza. Oulai resta uno dei profili più apprezzati dalla Fiorentina, ma la richiesta del Trabzonspor, compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro, è considerata fuori mercato dalla dirigenza viola. Paratici è disposto a spingersi oltre i 20 milioni, ma senza arrivare a cifre ritenute eccessive.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Nazione: “Tre nomi per arrivare a Thorstvedt. Oulai? No a cifre eccessive”
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Nazione: “Tre nomi per arrivare a Thorstvedt. Oulai? No a cifre eccessive”
Situazione simile anche per Kristian Thorstvedt. Con la Norvegia ormai fuori dal Mondiale, la trattativa può entrare nel vivo
A favore della trattativa c'è la volontà del centrocampista ivoriano di trasferirsi in Italia: resta da capire se nei prossimi giorni le parti riusciranno a trovare un punto d'incontro.
Situazione simile anche per Kristian Thorstvedt. Con la Norvegia ormai fuori dal Mondiale, la trattativa può entrare nel vivo. La Fiorentina ha già incassato il gradimento del giocatore, ma resta da colmare la distanza con il Sassuolo, che potrebbe accettare una o due contropartite tecniche. Tra i nomi valutati figurano Sohm, Brescianini – seguito anche dal Bologna – e Kospo. Lo scrive la Nazione.
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