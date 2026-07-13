Non solo Oso: sfida tutta spagnola per la fascia sinistra della Fiorentina. Oltre al terzino del Siviglia piace Victor Valdepenas, 19 anni, laterale mancino del Real Madrid.
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Non solo Oso, Gazzetta: “Per la fascia sinistra è corsa a due”
Non solo Oso: sfida tutta spagnola per la fascia sinistra della Fiorentina. Oltre al terzino del Siviglia piace Victor Valdepenas
Prodotto della cantera del club madrileno, il ragazzo ha una valutazione intorno ai 7-8 milioni e nel contratto potrebbe essere inserita una clausola per il riacquisto sulla falsariga di quella di Nico Paz, o una percentuale sulla rivendita. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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