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Non solo Oso, Gazzetta: “Per la fascia sinistra è corsa a due”

Valdepenas grafica
Non solo Oso: sfida tutta spagnola per la fascia sinistra della Fiorentina. Oltre al terzino del Siviglia piace Victor Valdepenas
Redazione VN

Non solo Oso: sfida tutta spagnola per la fascia sinistra della Fiorentina. Oltre al terzino del Siviglia piace Victor Valdepenas, 19 anni, laterale mancino del Real Madrid.

Prodotto della cantera del club madrileno, il ragazzo ha una valutazione intorno ai 7-8 milioni e nel contratto potrebbe essere inserita una clausola per il riacquisto sulla falsariga di quella di Nico Paz, o una percentuale sulla rivendita. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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