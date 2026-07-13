L’idea di Fabio Paratici è parsa chiara: partire dalla difesa per ristrutturare la Fiorentina. Dopo i centrali Viery e Dragusin è toccato all’esterno destro Jimenez, anche se fra le virtù dello spagnolo c’è quella di essere particolarmente duttile. La sua collocazione naturale dovrebbe essere quella di terzino.
La Nazione
Nazione: “Tutto fatto per Oso, manca solo il contatto decisivo”. Le cifre
Da un esterno basso a un altro. Nel mirino del direttore sportivo viola c’è infatti Joaquin Martinez Gauna, conosciuto da tutti come Oso. Il classe 2003 del Siviglia sembra realmente molto vicino alla Fiorentina, al netto di possibili cambi di strategia da parte di Paratici, ai quali i tifosi viola si sono ormai abituati.
L’operazione si aggira intorno ai 12 milioni di euro. La Fiorentina era partita da un’offerta di circa 10 milioni, mentre il Siviglia ne chiedeva 15: le parti potrebbero trovare un accordo a metà strada. In Spagna sono convinti che l’affare possa chiudersi rapidamente. Il Siviglia ha già individuato il sostituto, Juan Iglesias del Getafe, e ha necessità di fare cassa per le note difficoltà finanziarie.
Già oggi potrebbe arrivare il contatto decisivo. L’esterno avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento in viola. Resta inoltre vivo l’interesse della Fiorentina per Victor Valdepenas, difensore classe 2006 del Real Madrid. Lo scrive la Nazione.
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