Nazione: “Tutto fatto per Oso, manca solo il contatto decisivo”. Le cifre

L’idea di Fabio Paratici è parsa chiara: partire dalla difesa per ristrutturare la Fiorentina. Dopo i centrali Viery e Dragusin è toccato all’esterno destro Jimenez, anche se fra le virtù dello spagnolo c’è quella di essere particolarmente duttile. La sua collocazione naturale dovrebbe essere quella di terzino.

L’operazione si aggira intorno ai 12 milioni di euro. La Fiorentina era partita da un’offerta di circa 10 milioni, mentre il Siviglia ne chiedeva 15: le parti potrebbero trovare un accordo a metà strada. In Spagna sono convinti che l’affare possa chiudersi rapidamente. Il Siviglia ha già individuato il sostituto, Juan Iglesias del Getafe, e ha necessità di fare cassa per le note difficoltà finanziarie.