Il primo giorno non è mai banale, figuriamoci se la partenza è col botto. Forse nemmeno Fabio Grosso, che conosce Fabio Paratici da tempo immemore e ha immensa stima nei suoi confronti, s'aspettava un avvio di mercato così. Ieri al Viola Park in occasione del raduno c'erano anche i quattro nuovi acquisti mescolati ai volti noti.
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Anche Grosso sorpreso da Paratici. Il ds prepara un altro grande colpo”
Dal difensore brasiliano Vieri al centrocampista francese Arthur Atta, dal centrale rumeno Radu Dragusin all'ultimo arrivato Alex Jimenez, fresco di visite mediche ma ancora senza firma sul contratto per colpa di lungaggini burocratiche. Il terzino spagnolo è l'ultimo colpo a sorpresa del diesse viola, perfezionato in tempi record, ma molto probabilmente non resterà tale a lungo.
Paratici è già al lavoro per regalare a Grosso più di un rinforzo (servono un terzino sinistro e tre/quattro esterni offensivi) e si è tenuto un altro jolly, ovvero un colpo da piazzare nel corso di questo mercato. Non un prestito o un'operazione a costi limitati, ma un talento su cui investire una cifra consistente. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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