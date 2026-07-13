Gazzetta: “Anche Grosso sorpreso da Paratici. Il ds prepara un altro grande colpo”

Nemmeno Fabio Grosso, che conosce Fabio Paratici da tempo immemore e ha immensa stima nei suoi confronti, s'aspettava un avvio di mercato così

Il primo giorno non è mai banale, figuriamoci se la partenza è col botto. Forse nemmeno Fabio Grosso, che conosce Fabio Paratici da tempo immemore e ha immensa stima nei suoi confronti, s'aspettava un avvio di mercato così. Ieri al Viola Park in occasione del raduno c'erano anche i quattro nuovi acquisti mescolati ai volti noti.