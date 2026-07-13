CorSport: “Paratici ha in testa solo Oulai. Sacrificherebbe anche Fagioli per lui”

La Fiorentina ha avviato una vera rifondazione. Con Fabio Grosso in panchina e Fabio Paratici alla guida del mercato

Redazione VN 13 luglio - 06:18

La Fiorentina ha avviato una vera rifondazione. Con Fabio Grosso in panchina e Fabio Paratici alla guida del mercato, il club sta costruendo una squadra profondamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione, con l'obiettivo di aprire un nuovo ciclo e lasciarsi alle spalle il recente passato.

I primi acquisti – Atta, Viery, Dragusin e Jimenez – rappresentano la base del nuovo progetto tecnico. La società ha già investito quasi 85 milioni di euro tra operazioni concluse e riscatti programmati, confermando la volontà di allestire una rosa competitiva e proiettata al futuro.

Il prossimo obiettivo è Christ Oulai, centrocampista ivoriano classe 2006 del Trabzonspor, valutato 25 milioni di euro. La Fiorentina punta a replicare la formula utilizzata per Atta, acquistando solo una parte del cartellino. Per finanziare l'operazione non è esclusa la cessione di Nicolò Fagioli, nonostante la fiducia che società e allenatore continuano a riporre nel centrocampista. Lo scrive il Corriere dello Sport.