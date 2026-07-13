Fabio Grosso ha bisogno di esterni. Il nome più gettonato è Koleosho, che spinge per giocare a Firenze. Il problema è che il Burnley non è ancora convinto.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Paratici aspetta Koleosho, CorSport: “Qualcosa si sblocca a Napoli per Lang?”
Corriere dello Sport
Paratici aspetta Koleosho, CorSport: “Qualcosa si sblocca a Napoli per Lang?”
Parallelamente la società viola riflette sul fronte Noa Lang. Il classe 1999 olandese sarà valutato in ritiro da Allegri
Parallelamente la società viola riflette sul fronte Noa Lang. Il classe 1999 olandese sarà valutato in ritiro da Allegri, che con l’arrivo di Zeballos potrebbe lasciarlo partire in modo da liberare le corsie esterne a quel punto congestionate.
La Fiorentina resta alla finestra e nel frattempo aspetta Koleosho. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA