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Corriere dello Sport

Paratici aspetta Koleosho, CorSport: “Qualcosa si sblocca a Napoli per Lang?”

Noa Lang grafica
Parallelamente la società viola riflette sul fronte Noa Lang. Il classe 1999 olandese sarà valutato in ritiro da Allegri
Redazione VN

Fabio Grosso ha bisogno di esterni. Il nome più gettonato è Koleosho, che spinge per giocare a Firenze. Il problema è che il Burnley non è ancora convinto.

Parallelamente la società viola riflette sul fronte Noa Lang. Il classe 1999 olandese sarà valutato in ritiro da Allegri, che con l’arrivo di Zeballos potrebbe lasciarlo partire in modo da liberare le corsie esterne a quel punto congestionate.

La Fiorentina resta alla finestra e nel frattempo aspetta Koleosho. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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