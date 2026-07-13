Gazzetta: “Oulai ha aperto alla Fiorentina, Paratici prepara una formula alla Atta”

Fabio Paratici è alla ricerca di un altro colpo. Il nome che intriga di più al momento è quello di Christ Inao Oulai, mediano del Trabzonspor

Redazione VN 13 luglio 2026 (modifica il 13 luglio 2026 | 08:16)

Fabio Paratici è alla ricerca di un altro colpo. Il nome che intriga di più al momento è quello di Christ Inao Oulai, mediano del Trabzonspor reduce dal boom al Mondiale negli Stati Uniti, che sulla carta non sarebbe una priorità, avendo appena preso Arthur Atta in quella posizione e avendo un nutrito numero di centrocampisti in rosa ma che da tempo ha acceso la fantasia del diesse viola. La novità è l'apertura convinta del giocatore, che ha dato il suo assenso a trasferirsi a Firenze.

L'ostacolo resta la richiesta economica del club turco: 35-40 milioni, considerati troppi anche per un talento come Oulai. La formula giusta Paratici in questo primo scorcio dello shopping estivo ha stupito con formule creative e trattative chiuse in tempi record per mettere in fuorigioco la concorrenza. Di sicuro non si lascerà scoraggiare dalle pretese del Trabzonspor e proverà a trovare una soluzione economica che possa soddisfare tutti.

Soprattutto adesso che Brentford e Lipsia fanno meno paura, perché Oulai ha dato la sua priorità alla Viola. Un buon motivo per riallacciare i contatti con i turchi e trovare una formula convincente. Nei giorni scorsi i media turchi avevano parlato di un'offerta della Fiorentina intorno ai 30 milioni di euro con una corposa percentuale sulla futura rivendita. Il club dei Commisso aveva smentito informalmente, senza negare però l'interesse per il giocatore, seguito già prima del debutto negli Stati Uniti. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.