Valdepenas colpo “alla Nico Paz”. Ora sprint decisivo per Oulai

La Fiorentina di Fabio Paratici viaggia a ritmi forsennati sul mercato, con investimenti e colpi a raffica che stanno ridisegnando la rosa da mettere a disposizione di Fabio Grosso. Dopo gli arrivi di Viery, Dragusin, Atta e Jimenez , ieri è stata praticamente blindata la "manita" con la chiusura per Victor Valdepenas ed è stato fatto lo scatto decisivo per calare la sestina con Christ Inao Oulai .

Valdepenas: i dettagli della ricompra del Real Madrid

L'affare per il promettente difensore classe 2006 è ormai concluso. Come riporta il Corriere Fiorentino, l'operazione con il Real Madrid si è chiusa per circa 8 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. C'è però un dettaglio fondamentale: i Blancos si sono garantiti un diritto di ricompra valido per i prossimi tre anni, esercitabile versando nelle casse viola una cifra compresa tra gli 11 e i 12 milioni di euro. Il mancino spagnolo (alto quasi 1,90 m e capace di toccare i 34 km/h) è pronto a rivoluzionare la retroguardia, dove si candida a comporre una linea a quattro totalmente inedita con Jimenez, Dragusin e Viery. Sullo sfondo, si raffredda sensibilmente la pista Oso del Siviglia, forte su di lui il Nottingham Forest.