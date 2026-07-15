La Fiorentina di Fabio Paratici viaggia a ritmi forsennati sul mercato, con investimenti e colpi a raffica che stanno ridisegnando la rosa da mettere a disposizione di Fabio Grosso. Dopo gli arrivi di Viery, Dragusin, Atta e Jimenez, ieri è stata praticamente blindata la "manita" con la chiusura per Victor Valdepenas ed è stato fatto lo scatto decisivo per calare la sestina con Christ Inao Oulai.
Corriere Fiorentino
Valdepenas colpo “alla Nico Paz”. Ora sprint decisivo per Oulai
Valdepenas: i dettagli della ricompra del Real Madrid—
L'affare per il promettente difensore classe 2006 è ormai concluso. Come riporta il Corriere Fiorentino, l'operazione con il Real Madrid si è chiusa per circa 8 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. C'è però un dettaglio fondamentale: i Blancos si sono garantiti un diritto di ricompra valido per i prossimi tre anni, esercitabile versando nelle casse viola una cifra compresa tra gli 11 e i 12 milioni di euro. Il mancino spagnolo (alto quasi 1,90 m e capace di toccare i 34 km/h) è pronto a rivoluzionare la retroguardia, dove si candida a comporre una linea a quattro totalmente inedita con Jimenez, Dragusin e Viery. Sullo sfondo, si raffredda sensibilmente la pista Oso del Siviglia, forte su di lui il Nottingham Forest.
Oulai vicinissimo: offerta da 30 milioni—
Ma la vera bomba di giornata riguarda il centrocampo. Paratici ha impresso un'accelerata forse decisiva per l'ivoriano Christ Inao Oulai (classe 2006). Spinta anche dalla forte volontà del giocatore, la Fiorentina ha praticamente soddisfatto le pretese da 30 milioni di euro del Trabzonspor, inserendo nell'accordo anche una percentuale sulla futura rivendita. Un investimento importantissimo per regalare a mister Grosso un altro tassello di primissimo livello dopo Atta.
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