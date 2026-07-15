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CorSport: “Oulai vuole la Fiorentina. Trattativa calda, ballano 5 milioni”

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Il Corriere dello Sport fa il punto sulla mediana viola: Oulai dice sì alla Fiorentina e chiede la cessione al Trabzonspor
Redazione VN

La Fiorentina fa sul serio per Oulai. Come rivelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa con il Trabzonspor per il centrocampista classe 2006 è entrata nel vivo. Il giocatore, rientrato proprio ieri in Turchia dopo gli impegni al Mondiale, ha espresso totale gradimento per la destinazione viola e ha ribadito alla dirigenza del proprio club la volontà di trasferirsi a Firenze.

Contatti continui e distanza sulle cifre

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I contatti tra le due società sono continui per cercare di limare la distanza economica. Al momento la richiesta del Trabzonspor oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro, mentre l'offerta presentata da Fabio Paratici si ferma a quota 20 milioni. Nelle prossime ore è atteso un nuovo contatto che potrebbe portare a un decisivo avvicinamento tra le parti.

Il mercato in uscita: fari su Moreno

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Per finanziare il colpo a centrocampo, la Fiorentina ha la necessità di sfoltire il reparto e fare cassa. In questo senso, uno dei profili più ambiti sul mercato è Matias Moreno, rientrato dal prestito al Levante. Il difensore viene valutato dal club viola circa 12-14 milioni di euro e ha già attirato l'interesse concreto di diversi club europei, tra cui Monza, Strasburgo, Getafe ed Espanyol.

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