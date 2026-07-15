CorSport: “Oulai vuole la Fiorentina. Trattativa calda, ballano 5 milioni”

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla mediana viola: Oulai dice sì alla Fiorentina e chiede la cessione al Trabzonspor

Redazione VN 15 luglio 2026 (modifica il 15 luglio 2026 | 07:19)

La Fiorentina fa sul serio per Oulai. Come rivelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa con il Trabzonspor per il centrocampista classe 2006 è entrata nel vivo. Il giocatore, rientrato proprio ieri in Turchia dopo gli impegni al Mondiale, ha espresso totale gradimento per la destinazione viola e ha ribadito alla dirigenza del proprio club la volontà di trasferirsi a Firenze.

Contatti continui e distanza sulle cifre — I contatti tra le due società sono continui per cercare di limare la distanza economica. Al momento la richiesta del Trabzonspor oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro, mentre l'offerta presentata da Fabio Paratici si ferma a quota 20 milioni. Nelle prossime ore è atteso un nuovo contatto che potrebbe portare a un decisivo avvicinamento tra le parti.

Il mercato in uscita: fari su Moreno — Per finanziare il colpo a centrocampo, la Fiorentina ha la necessità di sfoltire il reparto e fare cassa. In questo senso, uno dei profili più ambiti sul mercato è Matias Moreno, rientrato dal prestito al Levante. Il difensore viene valutato dal club viola circa 12-14 milioni di euro e ha già attirato l'interesse concreto di diversi club europei, tra cui Monza, Strasburgo, Getafe ed Espanyol.