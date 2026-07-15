Giornata caldissima e ricca di incastri per il reparto offensivo della Fiorentina. Come svelato nell'edizione odierna de La Nazione, si chiude proprio oggi la finestra temporale "registrata" sulla clausola rescissoria di Moise Kean, fissata a 62 milioni di euro. Da domani e fino al termine della sessione di mercato, l'eventuale futuro del classe 2000 viola sarà tutto da trattare, con una valutazione reale del giocatore (fuori clausola) che attualmente si attesta intorno ai 43-45 milioni di euro.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Ecco il reale valore di Kean. Assalto ad Arokodare, parte Piccoli?”
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Nazione: “Ecco il reale valore di Kean. Assalto ad Arokodare, parte Piccoli?”
La Nazione fa il punto sull'attacco viola: oggi scade la clausola di Kean. Fiorentina in forte pressing sul gigante Arokodare
Pressing forte su Arokodare: Piccoli verso l'addio?—
Mentre si definiscono i contorni del futuro di Kean, la Fiorentina si muove con decisione per un nuovo innesto di peso. Nel mirino c'è Tolu Arokodare, imponente centravanti di proprietà del Wolverhampton. Il giocatore nigeriano è ormai separato in casa con il club inglese, reduce dalla retrocessione nell'ultima stagione, tanto da essere già stato escluso dai convocati per i prossimi impegni. Questa forte accelerazione su Arokodare nasconde una chiara indicazione di mercato: l'indizio porta alla possibile e concreta partenza di Piccoli da Firenze.
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