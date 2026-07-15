Nazione: “Ecco il reale valore di Kean. Assalto ad Arokodare, parte Piccoli?”

Giornata caldissima e ricca di incastri per il reparto offensivo della Fiorentina. Come svelato nell'edizione odierna de La Nazione, si chiude proprio oggi la finestra temporale "registrata" sulla clausola rescissoria di Moise Kean, fissata a 62 milioni di euro. Da domani e fino al termine della sessione di mercato, l'eventuale futuro del classe 2000 viola sarà tutto da trattare, con una valutazione reale del giocatore (fuori clausola) che attualmente si attesta intorno ai 43-45 milioni di euro.