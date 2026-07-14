Lucchesi: “Fiorentina, mercato approcciato come le big. Paratici ha grande voglia”

"Paratici ha approcciato il mercato come fanno le grandi squadre e la Fiorentina lo è. L'augurio è sempre quello di sbagliare poco quando si fanno i mercati, individualmente ha preso dei profili eccellenti, auguriamoci che tutto questo si tramuti in una squadra, intanto c'è la voglia di fare una bella Fiorentina, e lo stesso Paratici ha dimostrato di avere grande voglia. C'è volontà di investire sul patrimonio di questa squadra, quando compri qualità e compri bene non rimetti mai. L'inizio è stato migliore di quanto mi aspettassi. Arrivano segnali importanti, Grosso è riconosciuto a livello internazionale e la Fiorentina deve ritrovare il lustro. C'era da partire bene e forte e mi sembra che lo abbiano fatto"