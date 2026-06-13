Fabrizio Lucchesi ha commentato il mercato della Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Lucchesi: “Innesti dal Sassuolo? Serve gente da Fiorentina. Firenze impegnativa”
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Lucchesi: “Innesti dal Sassuolo? Serve gente da Fiorentina. Firenze impegnativa”
Fabrizio Lucchesi sul mercato della Fiorentina
L'ambizione di tutti club è cercare di ottimizzare e fare meglio dell'anno prima. De Gea? Chiaramente dietro ad un'operazione c'è una strategia, una logica. Per poter giudicare un'operazione bisogna avere una visione più grande.
Grosso—
Grosso è un ottimo professionista, è uno di quelli che si è distinto. L'importante è che vada d'accordo con Paratici. Firenze non è una piazza normale, è importante e impegnativa. Questo è un anno di fondazione, devi mettere in conto che sia necessario anche un cambiamento radicale della rosa.
Giocatori dal Sassuolo—
Quando si hanno le rifondazioni, l'idea di avere qualche giocatore che l'allenatore conosce in maniera particolare succede spesso. Dipende ovviamente dalla qualità dei giocatori, ci vogliono giocatori da Fiorentina.
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