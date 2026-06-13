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Lucchesi: “Innesti dal Sassuolo? Serve gente da Fiorentina. Firenze impegnativa”

Lucchesi: “Innesti dal Sassuolo? Serve gente da Fiorentina. Firenze impegnativa” - immagine 1
Fabrizio Lucchesi sul mercato della Fiorentina
Redazione VN

Fabrizio Lucchesi ha commentato il mercato della Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole:

L'ambizione di tutti club è cercare di ottimizzare e fare meglio dell'anno prima. De Gea? Chiaramente dietro ad un'operazione c'è una strategia, una logica. Per poter giudicare un'operazione bisogna avere una visione più grande.

Grosso

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Grosso è un ottimo professionista, è uno di quelli che si è distinto. L'importante è che vada d'accordo con Paratici. Firenze non è una piazza normale, è importante e impegnativa. Questo è un anno di fondazione, devi mettere in conto che sia necessario anche un cambiamento radicale della rosa.

Giocatori dal Sassuolo

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Quando si hanno le rifondazioni, l'idea di avere qualche giocatore che l'allenatore conosce in maniera particolare succede spesso. Dipende ovviamente dalla qualità dei giocatori, ci vogliono giocatori da Fiorentina.

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