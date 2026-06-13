Gianfranco Monti, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha commentato il momento della Fiorentina tra mercato e situazione dei singoli:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Mi aspetto innesti dall’estero. Grosso è stata la sesta/settima scelta”
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Monti: “Mi aspetto innesti dall’estero. Grosso è stata la sesta/settima scelta”
Il commento di Gianfranco Monti ai microfoni di Radio Bruno
Non mi piace che Grosso sia la sesta o settima scelta. In questo momento la Fiorentina non è molto appetibile, al di là della città, tifosi e Paratici. Altrimenti chiami un allenatore di livello che ha voglia di mettersi in mostra, come ha fatto Paratici. È stimolante poter ripartire da zero. Grosso? Il problema è che adesso bisognerebbe fare un salto in avanti. Tutti riconosciamo il lavoro di Vanoli, ma adesso bisogna guardare avanti. Anche se mi aspettavo un altro profilo, ma se Paratici l'ha scelto un motivo c'è.
Kean—
Se fisicamente sta bene va tenuto. Non ci scordiamo che per prendere uno come lui ci vogliono tanti soldi. Perché spendere soldi quando già ce l'hai in casa? A me non interessa l'ingaggio. Poi è chiaro che anche lui dovrà parlare con chi di dovere. La situazione più importante ce l'ha tra le mani l'allenatore che deve capire come importare il gioco.
Esterni—
Dodò è un calciatore importante, basta non avere rimpianti. Non mi aspetto i nomi che girano, ma sono sicuro che arriverà qualcuno dall'esterno. Non mi aspetto che Sottil rimanga.
Centrocampo—
Ndour lo terrei, deve dimostrare tanto ma se la Fiorentina lo reputa (quasi) incedibile vuol dire che è bravo. A centrocampo la squadra deve essere fatta bene, fa da filtro. Hai tanti centrocampisti, c'è da fare un lavoro importante. È il reparto che ha fatto la differenza a Sassuolo con Grosso.
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