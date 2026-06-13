Con Fabio Grosso cambia in parte anche il gruppo di lavoro a servizio della prima squadra al Viola Park: l’ex tecnico del Sassuolo porterà con sé uno staff di sette collaboratori, tutte figure con cui ha collaborato nel recente passato, specialmente nell’ottimo biennio a Reggio Emilia. Arriverà in viola il suo storico vice Raffaele Longo- per lui un ritorno, visto che l’ex centrocampista ha un passato da giocatore a Firenze, all’allora Florentia Viola, nell’annata 2002-2003 - ma anche Francesco Vaccariello come preparatore atletico; nello nuovo staff viola anche un altro ex neroverde come Mauro Carretta (collaboratore tecnico di Grosso). Gli attuali preparatori dei portieri, Giorgio Bianchi e Alessio Dall’Omo, il cui lavoro è stato sempre apprezzato da David De Gea e colleghi, dovrebbero invece essere confermati.
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Corriere dello Sport
Cor. Sport: sette collaboratori per Grosso nel suo staff
Nello staff tecnico del nuovo allenatore della Fiorentina ci sarà anche l'ex viola Raffaele Longo
Ma per ulteriori dettagli sulla composizione della squadra tecnica del nuovo allenatore della Fiorentina appuntamento alla prossima settimana. Per l’insediamento ufficiale nel centro sportivo di Bagno a Ripoli invece bisognerà aspettare luglio, quando proprio dal Viola Park comincerà il ritiro. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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