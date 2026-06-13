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Corriere dello Sport

Cor. Sport: sette collaboratori per Grosso nel suo staff

Cor. Sport: sette collaboratori per Grosso nel suo staff - immagine 1
Nello staff tecnico del nuovo allenatore della Fiorentina ci sarà anche l'ex viola Raffaele Longo
Redazione VN

Con Fabio Grosso cambia in parte anche il gruppo di lavoro a servizio della prima squadra al Viola Park: l’ex tecnico del Sassuolo porterà con sé uno staff di sette collaboratori, tutte figure con cui ha collaborato nel recente passato, specialmente nell’ottimo biennio a Reggio Emilia. Arriverà in viola il suo storico vice Raffaele Longo- per lui un ritorno, visto che l’ex centrocampista ha un passato da giocatore a Firenze, all’allora Florentia Viola, nell’annata 2002-2003 - ma anche Francesco Vaccariello come preparatore atletico; nello nuovo staff viola anche un altro ex neroverde come Mauro Carretta (collaboratore tecnico di Grosso). Gli attuali preparatori dei portieri, Giorgio Bianchi e Alessio Dall’Omo, il cui lavoro è stato sempre apprezzato da David De Gea e colleghi, dovrebbero invece essere confermati.

Ma per ulteriori dettagli sulla composizione della squadra tecnica del nuovo allenatore della Fiorentina appuntamento alla prossima settimana. Per l’insediamento ufficiale nel centro sportivo di Bagno a Ripoli invece bisognerà aspettare luglio, quando proprio dal Viola Park comincerà il ritiro. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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