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Dalla Florentia Viola alla panchina del Franchi: il ritorno di Raffaele Longo

Vice di Grosso
Dall'esperienza in C2 al ritorno insieme a Fabio Grosso: la storia di Longo, l'uomo delle "ore decisive"
Simone Bargellini Vice direttore 

Nello staff di Fabio Grosso c'è anche l'ex viola Raffaele Longo. Un nome che riporta alla memoria la stagione della C2, ma che è diventato noto anche ai più giovani per il meme "ore decisive per Longo": un titolo dell'epoca diventato simbolo dei tormentoni di mercato. Centrocampista di ordine e dinamismo, Longo era un lusso per quel campionato: ex promessa del Napoli, non era riuscito ad affermarsi ad alti livelli ma vantava comunque 80 presenze in Serie A a 25 anni. Nella stagione precedente era in B al Palermo e si era rotto il ginocchio, Giovanni Galli colse l'occasione e lo portò nella Florentia Viola con cui collezionò 29 presenze (e 2 gol) contribuendo al primo gradino della scalata dei Della Valle.

I percorsi di Grosso e Longo

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Una vita dopo Longo tornerà a Firenze come vice di Fabio Grosso. I due si sono incrociati al Bari nella stagione 2017/18: la prima da allenatore per il campione del mondo, che guidava la formazione maggiore in Serie B, mentre Raffaele allenava i ragazzi dell'Under 17. Poi Grosso ha iniziato a girovagare (Verona, Brescia, Sion, Frosinone) mentre Longo faceva parte per 4 stagioni del corpo tecnico del Padova. Nel 2023 Grosso l'ha voluto come suo vice nell'esperienza (poco fortunata) al Lione e poi il sodalizio è rimasto nel biennio al Sassuolo e continuerà pure nella Fiorentina.

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