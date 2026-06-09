Nello staff di Fabio Grosso c'è anche l'ex viola Raffaele Longo. Un nome che riporta alla memoria la stagione della C2, ma che è diventato noto anche ai più giovani per il meme "ore decisive per Longo": un titolo dell'epoca diventato simbolo dei tormentoni di mercato. Centrocampista di ordine e dinamismo, Longo era un lusso per quel campionato: ex promessa del Napoli, non era riuscito ad affermarsi ad alti livelli ma vantava comunque 80 presenze in Serie A a 25 anni. Nella stagione precedente era in B al Palermo e si era rotto il ginocchio, Giovanni Galli colse l'occasione e lo portò nella Florentia Viola con cui collezionò 29 presenze (e 2 gol) contribuendo al primo gradino della scalata dei Della Valle.
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VIOLA NEWS esclusive Dalla Florentia Viola alla panchina del Franchi: il ritorno di Raffaele Longo
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Dalla Florentia Viola alla panchina del Franchi: il ritorno di Raffaele Longo
Dall'esperienza in C2 al ritorno insieme a Fabio Grosso: la storia di Longo, l'uomo delle "ore decisive"
I percorsi di Grosso e Longo—
Una vita dopo Longo tornerà a Firenze come vice di Fabio Grosso. I due si sono incrociati al Bari nella stagione 2017/18: la prima da allenatore per il campione del mondo, che guidava la formazione maggiore in Serie B, mentre Raffaele allenava i ragazzi dell'Under 17. Poi Grosso ha iniziato a girovagare (Verona, Brescia, Sion, Frosinone) mentre Longo faceva parte per 4 stagioni del corpo tecnico del Padova. Nel 2023 Grosso l'ha voluto come suo vice nell'esperienza (poco fortunata) al Lione e poi il sodalizio è rimasto nel biennio al Sassuolo e continuerà pure nella Fiorentina.
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