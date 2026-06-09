Dalla Florentia Viola alla panchina del Franchi: il ritorno di Raffaele Longo

Nello staff di Fabio Grosso c'è anche l'ex viola Raffaele Longo. Un nome che riporta alla memoria la stagione della C2, ma che è diventato noto anche ai più giovani per il meme "ore decisive per Longo": un titolo dell'epoca diventato simbolo dei tormentoni di mercato. Centrocampista di ordine e dinamismo, Longo era un lusso per quel campionato: ex promessa del Napoli, non era riuscito ad affermarsi ad alti livelli ma vantava comunque 80 presenze in Serie A a 25 anni. Nella stagione precedente era in B al Palermo e si era rotto il ginocchio, Giovanni Galli colse l'occasione e lo portò nella Florentia Viola con cui collezionò 29 presenze (e 2 gol) contribuendo al primo gradino della scalata dei Della Valle.