Repubblica: “Ecco cosa dice Dodò ad amici e tifosi sul suo futuro a Firenze”

Dodò avrebbe lasciato intendere agli amici e ai tifosi in contrati per strada in questi giorni un messaggio chiaro

Redazione VN 12 giugno 2026 (modifica il 12 giugno 2026 | 08:54)

Per Dodò è un'estate amara sotto più aspetti. Il terzino brasiliano deve fare i conti innanzitutto con la delusione per la mancata convocazione al Mondiale con il Brasile, un traguardo che aveva inseguito a lungo e che, a 27 anni, rischia di essere sfumato definitivamente. Consapevole di non aver disputato la sua miglior stagione, il difensore vive l'esclusione dalla Seleção come una delle più grandi occasioni mancate della sua carriera.

A pesare sul suo stato d'animo c'è però anche il futuro in viola. Negli ultimi giorni, parlando con amici e tifosi incontrati per strada, Dodò avrebbe lasciato intendere agli amici e ai tifosi in contrati per strada in questi giorni con grande sincerità che la sua esperienza alla Fiorentina può considerarsi conclusa, spiegando di sentire concluso il proprio ciclo e di aver perso le motivazioni per andare avanti a Firenze. Un messaggio chiaro, rafforzato anche da alcuni segnali social, come il like a un post della Roma che celebrava la qualificazione in Champions League.

Proprio la Roma resta una delle destinazioni più concrete per il brasiliano, attratta dalle sue caratteristiche e dal possibile costo contenuto dell'operazione. Sullo sfondo c'è anche il Napoli, alla ricerca di un esterno destro pur senza considerarlo la prima scelta assoluta, oltre all'ipotesi di un trasferimento all'estero. Dodò, dal canto suo, attende sviluppi ed è consapevole che la Fiorentina sarebbe pronta ad ascoltare eventuali offerte per consentirgli di iniziare una nuova avventura. Lo scrive Repubblica Firenze.