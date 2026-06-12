Nazione: “Dalla porta al centrocampo. I ruoli chiesti da Grosso per la Fiorentina”

La Fiorentina prepara una vera e propria rivoluzione sul mercato. In caso di cessione di De Gea, il club dovrebbe intervenire anche tra i pali, mentre in difesa è considerato certo l'arrivo di un centrale che possa prendere il posto di Rugani. Previsti inoltre almeno due innesti sugli esterni difensivi, anche se il futuro di Dodò resta ancora aperto: senza offerte concrete, il brasiliano potrebbe anche prolungare il contratto di un'altra stagione.

A centrocampo sono attesi almeno due volti nuovi. Restano infatti in bilico diversi profili, tra cui Fabbian, Brescianini, Fazzini, Sohm, Richardson e Amatucci. Oltre a Thorstvedt, la Fiorentina sarebbe alla ricerca anche di un centrocampista muscolare, capace di abbinare dinamismo e inserimenti da un'area all'altra del campo.