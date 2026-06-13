Claudio Onofri, al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato la stagione della Fiorentina e i giocatori ex Genoa, tra Gudmundsson e gli obiettivi di mercato:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Onofri: “Gud a Genova era libero tatticamente. Norton Cuffy? Vi dico il ruolo”
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Onofri: “Gud a Genova era libero tatticamente. Norton Cuffy? Vi dico il ruolo”
L'opinione di Claudio Onofri sul alcuni giocatori ex Genoa: Gudmundsson, Dragusin, Norton Cuffy
Sono rimasto negativamente sorpreso dalla Fiorentina quest'anno. La caratura che avevano era ben diversa rispetto a quello che hanno dimostrato. Credo che sia stato qualcosa che non dovrebbe più accadere. Io sono un ammiratore di Vanoli, è rivoluzionario, innovativo: ha molti meriti.
Gudmundsson—
Dal punto di vista tattico Gudmundsson a Genoa faceva quello che gli pareva. Aveva la libertà di andare a prendersi la palla dove intuiva che fosse la situazione migliore. Non apparteneva a un ruolo. Queste sono le sue caratteristiche principali. Tutti i campioni hanno avuto annate negative, il calcio è complesso. Io se avessi una squadra lui lo prenderei subito. Bisogna capire che reazione psicologica ha avuto rispetto a questa stagione. L'ho conosciuto personalmente e mi ha scaldato subito il cuore.
Dragusin e Norton Cuffy—
Si era meritato la chiamata dall'Inghilterra. L'ho conosciuto poco, ma ha tutte le possibilità di rimettersi in corsa. Norton Cuffy? Lui non è un terzino. Nel giocare a 4 ha qualche limite nella fase difensiva, nell'1vs1. Si esprime meglio da quinto di destra. Per me è un giocatore che prenderei immediatamente.
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