CorSport: “Gudmundsson è sul mercato. Paratici smuove i contatti per la cessione”

La Fiorentina non ha intenzione di svendere il giocatore e sarebbe pronta ad ascoltare proposte a partire da 16-18 milioni di euro

Redazione VN 12 giugno 2026 (modifica il 12 giugno 2026 | 09:46)

Albert Gudmundsson è sempre più lontano dalla Fiorentina. La decisione sarebbe ormai stata presa: l'islandese è sul mercato e non rappresenterebbe uno dei punti di ripartenza del nuovo corso viola. Alla base della scelta ci sarebbero soprattutto le aspettative deluse: il numero 10 non è riuscito a garantire quella continuità di rendimento che ci si attendeva da un giocatore acquistato come possibile uomo simbolo della squadra.

I problemi fisici della prima stagione e le difficoltà collettive vissute nell'ultima annata hanno certamente inciso sul suo rendimento, caratterizzato da alti e bassi. Tuttavia, considerando il valore tecnico mostrato ai tempi del Genoa e l'investimento importante sostenuto dalla Fiorentina – inizialmente da 28 milioni, poi ridotto a 20 dopo la revisione del riscatto – il contributo offerto è stato ritenuto insufficiente. Anche dal punto di vista tattico, nel 4-3-3 di Fabio Grosso, Gudmundsson faticherebbe a trovare una collocazione ideale, adattandosi solo con difficoltà al ruolo di esterno offensivo.

La separazione, però, dipenderà dalle offerte che arriveranno. La Fiorentina non ha intenzione di svendere il giocatore e sarebbe pronta ad ascoltare proposte a partire da 16-18 milioni di euro, valutando anche formule come il prestito con obbligo di riscatto. Se in Italia non mancano gli estimatori, il mercato che intriga maggiormente resta quello inglese: la Premier League appare infatti la destinazione più probabile, anche grazie ai contatti costruiti da Fabio Paratici e alla disponibilità dello stesso Gudmundsson a trasferirsi in Inghilterra. Lo scrive il Corriere dello Sport.