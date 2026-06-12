Gazzetta sugli esterni: “Attenzione a due pupilli di Grosso. Cancellieri piace, ma..”

Attenzione poi a Volpato che Grosso conosce bene per averlo avuto al Sassuolo e un discorso simile può essere fatta per Laurienté

La Fiorentina ha bisogno di esterni per costruire il 4-3-3 di Fabio Grosso. Non a caso Fabio Paratici si è messo subito all'opera per costruire una squadra a immagine e somiglianza dell'allenatore ex Sassuolo.