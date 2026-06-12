La Fiorentina ha bisogno di esterni per costruire il 4-3-3 di Fabio Grosso. Non a caso Fabio Paratici si è messo subito all'opera per costruire una squadra a immagine e somiglianza dell'allenatore ex Sassuolo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta sugli esterni: “Attenzione a due pupilli di Grosso. Cancellieri piace, ma..”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta sugli esterni: “Attenzione a due pupilli di Grosso. Cancellieri piace, ma..”
Attenzione poi a Volpato che Grosso conosce bene per averlo avuto al Sassuolo e un discorso simile può essere fatta per Laurienté
I primi due nomi sulle fasce sarebbero Filip Kostic, esterno in scadenza con la Juventus e Luca Koleosho, giovante talento italiano del Burnley. Ma non solo.
Attenzione poi a Volpato che Grosso conosce bene per averlo avuto al Sassuolo e un discorso simile può essere fatta per Laurienté. Piace un profilo alla Cancellieri, ma su di lui preme l'Olympiakos. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA