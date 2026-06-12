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Gazzetta sugli esterni: “Attenzione a due pupilli di Grosso. Cancellieri piace, ma..”

Grosso
Attenzione poi a Volpato che Grosso conosce bene per averlo avuto al Sassuolo e un discorso simile può essere fatta per Laurienté
Redazione VN

La Fiorentina ha bisogno di esterni per costruire il 4-3-3 di Fabio Grosso. Non a caso Fabio Paratici si è messo subito all'opera per costruire una squadra a immagine e somiglianza dell'allenatore ex Sassuolo.

I primi due nomi sulle fasce sarebbero Filip Kostic, esterno in scadenza con la Juventus e  Luca Koleosho, giovante talento italiano del Burnley. Ma non solo.

Attenzione poi a Volpato che Grosso conosce bene per averlo avuto al Sassuolo e un discorso simile può essere fatta per Laurienté. Piace un profilo alla Cancellieri, ma su di lui preme l'Olympiakos. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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