Il mercato della Fiorentina sta entrando nel vivo. In particolare, Fabio Paratici si sta concentrando a rinforzare le fasce della squadra di Fabio Grosso. Tra i possibili addii di Dodò, Gosens e Fortini, e i pochissimi esterni in rosa, sono tanti i nomi sondati dalla dirigenza giglata.
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VN – Kostic lascia la Juve a parametro zero: la Fiorentina c’è, ma non è l’unica
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, un nome seguito da Fabio Paratici sarebbe quello di Filip Kostic della Juventus
Kostic—
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, un nome seguito da Fabio Paratici sarebbe quello di Filip Kostic della Juventus. L'esterno ferbo, cercato anche da Daniele Pradè 2 anni fa, lascerà Torino a parametro zero. La Fiorentina così, potrà direttamente mettersi d'accordo con Lucci, il suo agente.
Concorrenza—
La squadra viola però non è l'unico club interessato al giocatore. Anche il Venezia si sarebbe fatto vivo per convincere l'esterno.
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