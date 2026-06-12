Gazzetta: “Incontro Paratici con agente Kean-Piccoli. Si può parlare di un ex Juve”

Questo giocatore che si svincolerà dalla Juventus ha gli stessi agenti di Kean e Piccoli. A breve incontro con Paratici

Redazione VN 12 giugno - 05:46

Kostic — Il serbo si svincola a zero dalla Juventus e quindi senza la necessità di trattare con i bianconeri, ma solo con il calciatore che dovrà decidere il suo destino anche in base all'ingaggio. Ha giocato spesso a tutta fascia, ma nell'assetto viola sarebbe impiegato come esterno offensivo e certo non bloccato basso.

Kean e Piccoli — Ha gli stessi agenti di Kean e Piccoli e mentre i viola si metteranno al tavolo con Lucci per parlare dei centravanti, l'argomento può finire pure sul serbo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.