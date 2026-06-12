Nella prossima settimana Fabio Paratici incontrerà Lucci, agente di Piccoli e Kean. Durante l'incontro, l'interesse viola potrebbe finire su un giocatore che si svincola dalla Juventus: Filip Kostic.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Incontro Paratici con agente Kean-Piccoli. Si può parlare di un ex Juve”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Incontro Paratici con agente Kean-Piccoli. Si può parlare di un ex Juve”
Questo giocatore che si svincolerà dalla Juventus ha gli stessi agenti di Kean e Piccoli. A breve incontro con Paratici
Kostic—
Il serbo si svincola a zero dalla Juventus e quindi senza la necessità di trattare con i bianconeri, ma solo con il calciatore che dovrà decidere il suo destino anche in base all'ingaggio. Ha giocato spesso a tutta fascia, ma nell'assetto viola sarebbe impiegato come esterno offensivo e certo non bloccato basso.
Kean e Piccoli—
Ha gli stessi agenti di Kean e Piccoli e mentre i viola si metteranno al tavolo con Lucci per parlare dei centravanti, l'argomento può finire pure sul serbo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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