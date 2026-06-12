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Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Incontro Paratici con agente Kean-Piccoli. Si può parlare di un ex Juve”

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Questo giocatore che si svincolerà dalla Juventus ha gli stessi agenti di Kean e Piccoli. A breve incontro con Paratici
Redazione VN

Nella prossima settimana Fabio Paratici incontrerà Lucci, agente di Piccoli e Kean. Durante l'incontro, l'interesse viola potrebbe finire su un giocatore che si svincola dalla Juventus: Filip Kostic.

Kostic

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Il serbo si svincola a zero dalla Juventus e quindi senza la necessità di trattare con i bianconeri, ma solo con il calciatore che dovrà decidere il suo destino anche in base all'ingaggio. Ha giocato spesso a tutta fascia, ma nell'assetto viola sarebbe impiegato come esterno offensivo e certo non bloccato basso.

Kean e Piccoli

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Ha gli stessi agenti di Kean e Piccoli e mentre i viola si metteranno al tavolo con Lucci per parlare dei centravanti, l'argomento può finire pure sul serbo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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