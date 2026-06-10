Gianluca Di Marzio, come ogni sera, fa il punto sul mercato di Serie A nella trasmissione L'Originale su Sky Sport. Parlando di Fiorentina, ha dato un importante aggiornamento su Moise Kean.
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Di Marzio: “Kean non chiede la cessione, incontro in vista. Cosa succede ora”
Il futuro di Kean è ancora tutto da stabilire in casa Fiorentina: ecco le ultime di mercato da Sky
Kean non chiede di andare—
Secondo quanto riportato da Di Marzio, l'attaccante e il suo entourage non hanno fatto sapere alla società di voler cambiare squadra in estate: Kean sta bene a Firenze. In più arriva Grosso come allenatore, con cui ha già avuto a che fare dieci anni fa, nella Primavera della Juventus.
Incontro in programma—
Se quindi sarà cessione, conclude Di Marzio, sarà anche perché, legittimamente, sarà la Fiorentina a ritenere di accettare eventuali offerte più basse della clausola rescissoria di 62 milioni di euro valida dal 1 Al 15 luglio. Nelle prossime settimane, quelle cioè precedenti il periodo di validità della clausola, è previsto un incontro in tal senso con l'agente del giocatore, Alessandro Lucci.
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