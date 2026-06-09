Pedullà: “Martinelli, battaglia continua in Serie B. Un club tenta l’anticipo”

Ancora incerto il futuro di Tommaso Martinelli in casa Fiorentina. Il giovane portiere viola, reduce da sei ottimi mesi con la maglia della Sampdoria, resta un obiettivo prelibato per diversi club cadetti in vista della prossima stagione. Infatti, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato, Alfredo Pedullà, oltre alla volontà dei blucerchiati di trattenerlo, anche l'Avellino sarebbe molto interessato, visto che perderà quasi sicuramente Daffara, pronto a tornare alla Juventus per una nuova destinazione in Serie A. I riflettori, da qualche giorno, sono interamente sul classe 2006 della Fiorentina, cercando di lavorare d'anticipo per superare proprio la Sampdoria.