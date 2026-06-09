La Roma punta Favasuli: pronta l’offerta. La Fiorentina può incassare

Costantino Favasuli è salito alla ribalta dopo la grande stagione disputata con il Catanzaro. Dopo l'esordio in Nazionale insieme ai tanti altri giovani (tra cui Comuzzo e Ndour), il terzino classe 2004 è finito addirittura nel mirino della Roma.

Una cessione discutibile

Favasuli è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e dopo due esperienze in prestito con Bari e Ternana, è stato ceduto a titolo definitivo al Catanzaro a 0 euro. Una scelta discutibile che abbiamo provato a spiegarvi nei giorni scorsi, tra paletti regolamentari e una considerazione evidentemente non altissima del giocatore da parte dei dirigenti viola. La Fiorentina dunque non ha più voce in capitolo su Favasuli anche se, dettaglio non da poco, mantiene il 50% di una eventuale rivendita. E qui arriviamo all'attualità.