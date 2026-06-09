Costantino Favasuli è salito alla ribalta dopo la grande stagione disputata con il Catanzaro. Dopo l'esordio in Nazionale insieme ai tanti altri giovani (tra cui Comuzzo e Ndour), il terzino classe 2004 è finito addirittura nel mirino della Roma.
calciomercato
La Roma punta Favasuli: pronta l’offerta. La Fiorentina può incassare
Una cessione discutibile—
Favasuli è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e dopo due esperienze in prestito con Bari e Ternana, è stato ceduto a titolo definitivo al Catanzaro a 0 euro. Una scelta discutibile che abbiamo provato a spiegarvi nei giorni scorsi, tra paletti regolamentari e una considerazione evidentemente non altissima del giocatore da parte dei dirigenti viola. La Fiorentina dunque non ha più voce in capitolo su Favasuli anche se, dettaglio non da poco, mantiene il 50% di una eventuale rivendita. E qui arriviamo all'attualità.
L'offerta della Roma—
Secondo il Corriere dello Sport di oggi, la Roma ha manifestato un interesse concreto per Favasuli. E starebbe già preparando un'offerta da mettere sul piatto tra i 5 e gli 8 milioni di euro, cifra variabile anche in base al possibile inserimento di qualche giovane da girare in prestito al Catanzaro. La Fiorentina potrebbe dunque sperare di incassare 3-4 milioni di euro.
L'alternativa viola—
L'opzione del 50% permette alla stessa Fiorentina, in alternativa, di riportarsi a casa Favasuli pagandolo di fatto la metà del suo valore. E quindi verosimilmente una cifra vicina ai 3-4 milioni di cui sopra. Si attendono dunque sviluppi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA