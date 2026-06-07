CorSport: “Favasuli un’opzione per Paratici. Joao Mario? Decide il portoghese”

Joao Mario, obiettivo di Daniele Pradè, il classe 2000 è consapevolmente ai margini del progetto bianconero

Con l'imminente cessione di Dodò e figure come Gosens e Fortini in bilico, la Fiorentina dovrà trovare terzini all'altezza della situazione. Chissà che non si decida di puntare su un profilo come quello di Costantino Favasuli, ceduto gratuitamente dai viola al Catanzaro un anno fa.

Altrimenti occhio a Joao Mario della Juventus. Già obiettivo di Daniele Pradè, il classe 2000 è consapevolmente ai margini del progetto bianconero, quindi potrebbe cambiare aria nel corso dell’estate. Da Firenze è stato fatto un primo sondaggio con la Juventus. Molto dipenderà dalla richiesta che verrà avanzata per il suo cartellino e dalla decisione finale del giocatore portoghese. Lo scrive il Corriere dello Sport.