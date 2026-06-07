Castellacci su Grosso: “Un leader silenzioso. Firenze tranquilla, è l’uomo giusto”

Per il professor Enrico Castellacci, storico medico della Nazionale campione del mondo nel 2006, Fabio Grosso è molto più dell'eroe di Berlino. «Fabio è sempre stato un tipo semplice, il classico bravo ragazzo», racconta, ricordando un professionista serio sia da calciatore che da allenatore. Castellacci rievoca anche il celebre episodio dell'ultimo rigore della finale mondiale contro la Francia, quando Marcello Lippi gli spiegò la scelta di affidargli il penalty decisivo: «Perché sei l’uomo dell’ultimo minuto».