Non solo l'attacco. Da non sottovalutare le riflessioni che andranno fatte per il reparto arretrato, dove la Fiorentina ha in mente di inserire fin da subito un nuovo innesto.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Movimenti in difesa. Obert incuriosisce Paratici e Goretti”
Corriere dello Sport
CorSport: “Movimenti in difesa. Obert incuriosisce Paratici e Goretti”
Adam Obert, le cui caratteristiche incuriosiscono Paratici e Goretti, è valutato dal Cagliari intorno agli 8-10 milioni
Viery—
Possibilmente mancino e duttile. È il caso di Viery, classe 2005, che è legato al Gremio da un contratto valido per altri tre anni. Non un’operazione semplice: i dirigenti viola hanno già offerto 12 milioni di euro, rifiutati dai brasiliani che ne vorrebbero almeno 20.
Obert—
In alternativa resta Adam Obert, le cui caratteristiche incuriosiscono Paratici e Goretti. La richiesta del Cagliari si aggira intorno agli 8-10 milioni di euro, quindi già molto più fattibile per il club dei Commisso. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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