CorSport: “Movimenti in difesa. Obert incuriosisce Paratici e Goretti”

Adam Obert, le cui caratteristiche incuriosiscono Paratici e Goretti, è valutato dal Cagliari intorno agli 8-10 milioni

Viery

Possibilmente mancino e duttile. È il caso di Viery, classe 2005, che è legato al Gremio da un contratto valido per altri tre anni. Non un’operazione semplice: i dirigenti viola hanno già offerto 12 milioni di euro, rifiutati dai brasiliani che ne vorrebbero almeno 20.