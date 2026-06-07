La Juventus rimane attenta sulla situazione che riguarda David De Gea. Il portiere spagnolo infatti, dovrebbe lasciare la Fiorentina per via del suo ingaggio pesante. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Fabio Paratici avrebbe già comunicato allo spagnolo la sua decisione di metterlo sul mercato.
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VIOLA NEWS news viola stampa Da Torino sicuri: “Paratici ha già detto a De Gea che verrà ceduto. La Juve c’è”
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Da Torino sicuri: “Paratici ha già detto a De Gea che verrà ceduto. La Juve c’è”
Il ds viola chiede circa 10 milioni per cedere De Gea, cifra abbordabile per le casse della Juventus di Spalletti
De Gea—
Il ds viola chiede circa 10 milioni per cedere De Gea, cifra abbordabile per le casse della Juventus. Il discorso è rimandato di qualche giorni, quando i due club si incontreranno anche per parlare di altre soluzioni.
Asse Firenze-Torino—
Infatti, alla Fiorentina interessa Joao Mario. Il portoghese, dopo il prestito al Bologna, è ai margini della rosa di Spalletti. Mentre nelle ultime ore, gli agenti di Albert Gudmundsson avrebbero contattato proprio i bianconeriper imbastire la sua cessione.
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