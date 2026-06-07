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Corriere Fiorentino

CorFio: “Fabbian penalizzato dal gioco di Grosso. Ma attenzione a Sohm”

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Jacopo Fazzini rischia di finire ai margini di Fabio Grosso, visto il suo ruolo poco adattabile al 4-3-3. Discorso molto simile per Fabbian
Redazione VN

Il Corriere Fiorentino scrive sul centrocampo viola: Jacopo Fazzini rischia di finire ai margini della Fiorentina di Fabio Grosso, visto il suo ruolo poco adattabile al 4-3-3. Discorso molto simile per Giovanni Fabbian (15,5 milioni tra prestito e riscatto) che con quel tipo di modulo sarebbe ancora più penalizzato.

Anche per lui però, si fatica a immaginare che possa esser ceduto a quelle cifre. Un’operazione, quella che l’ha portato in viola, nella quale è rientrato anche Sohm.

Pagato anche lui quasi 16 milioni, non è riuscito a imporsi né a Firenze né nei 6 mesi in prestito a Bologna. Eppure, per caratteristiche, potrebbe anche far comodo al tecnico.

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