Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, è stato intervistato dal Corriere dello Sport. L'estremo difensore ha difesa a spada tratta De Gea, votando per la sua permanenza a Firenze:
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Mareggini: “Sommer-De Gea, scelgo David. 3mln troppi? Altrove prenderebbe di più”
Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Ecco le sue parole su De Gea
De Gea—
Per me è un lusso avere De Gea alla Fiorentina. È un portiere da grande squadra, lo dimostra il fatto che lo vuole la Juventus. Se poi la gente preferisce discutere dei suoi problemi con le palle alte, forse se ne intende poco . L'ultima stagione? È stato altalenante lui, o la squadra completamente disorganizzata? lo dico che non c'era mai un assetto difensivo stabile
Colpe—
Non lo voglio assolvere, ma per un portiere è fondamentale avere dei riferimenti. Se avessi le gomme lisce sull'asfalto bagnato non andresti lontano. I suoi problemi derivano dalle sviste aeree di Comuzzo, dagli svarioni di Pongracic a cui serviva il motorino per rientrare..
Futuro—
Costa troppo? Altrove prenderebbe anche di più rispetto ai 3 milioni. Vi faccio io una domanda. Tra Sommer che ha vinto lo Scudetto con l'Inter e De Gea che ha lottato per la salvezza con la Fiorentina, chi prendereste? lo non avrei dubbi: De Gea. La verità è che se i viola non si fossero ritrovati in fondo alla classifica non saremmo stati qui a parlare. Il vero De Gea è quello dell'anno scorso
Kean—
Dico solo che il vero Kean è quello di quest'anno, dal punto di vista dell'indolenza. De Gea invece è sempre stato equilibrato. Se la Fiorentina vuole ricostruirsi per tornare in Europa, non può farne a meno
Martinelli—
No, Martinelli è un portiere forte che deve giocare con continuità. Ma non so se gli farebbe bene tornare in una squadra come la Sampdoria, che temo non abbia l'ambizione di tornare su». Dove lo vedrebbe bene? «In una realtà che lotti per stare in Serie A
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