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VN – Gudmundsson-Fiorentina, è finita: l’islandese offerto a 3 big di A

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Albert Gudmundsson lascerà la Fiorentina. La valutazione di Fabio Paratici e i club interessati al giocatore
Nicolò Schira

L'avventura di Albert Gudmundsson con la maglia della Fiorentina è giunta al capolinea. Dopo 2 anni di molti bassi e pochi alti, Fabio Paratici ha deciso di separarsi dal talento con la maglia numero 10. Che, a Firenze, non ha mai mostrato il suo vero potenziale.

Gudmundsson

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Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il ds viola valuta l'islandese circa 12-13 milioni di euro. Cifra inferiore rispetto ai 22 versati nelle casse del Genoa da Commisso la scorsa stagione.

Interessi

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Gli agenti si sarebbero messi subito alla ricerca di squadre interessate al calciatore. Per adesso, Gudmundsson è stato offerto a 3 big del nostro campionato: Inter, Juve e Roma. 

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