L'avventura di Albert Gudmundsson con la maglia della Fiorentina è giunta al capolinea. Dopo 2 anni di molti bassi e pochi alti, Fabio Paratici ha deciso di separarsi dal talento con la maglia numero 10. Che, a Firenze, non ha mai mostrato il suo vero potenziale.
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VN – Gudmundsson-Fiorentina, è finita: l’islandese offerto a 3 big di A
Albert Gudmundsson lascerà la Fiorentina. La valutazione di Fabio Paratici e i club interessati al giocatore
Gudmundsson—
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il ds viola valuta l'islandese circa 12-13 milioni di euro. Cifra inferiore rispetto ai 22 versati nelle casse del Genoa da Commisso la scorsa stagione.
Interessi—
Gli agenti si sarebbero messi subito alla ricerca di squadre interessate al calciatore. Per adesso, Gudmundsson è stato offerto a 3 big del nostro campionato: Inter, Juve e Roma.
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