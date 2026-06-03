Gazzetta: “Gudmundsson-Fiorentina, è finita! Potrebbe partire a questa cifra”

Gudmundsson si gode qualche giorno di vacanza a New York. L'altro nome di spicco nella lista dei partenti è Dodò

Redazione VN 3 giugno 2026 (modifica il 3 giugno 2026 | 08:16)

I titoli di coda stanno già scorrendo fra Albert Gudmundsson e la Fiorentina. Serve solo l'offerta giusta e potrà partire dopo due anni in cui Firenze ha aspettato i lampi del campione che però sono rimasti veramente solo pochi e isolati.

Anche se i numeri alla fine sono dalla parte di Gud che è stato il miglior marcatore della stagione viola con 10 gol, lasciando sotto Kean a 9 e Piccoli con Mandragora a 8, in realtà non c'è mai stata la sensazione che l'islandese fosse davvero decisivo come ai tempi in cui faceva il fenomeno con la maglia del Genoa. Pagato circa 20 milioni potrebbe pure partire a una cifra leggermente inferiore; visto che è stato in parte ammortizzato.

Intanto Gudmundsson si gode qualche giorno di vacanza a New York. L'altro nome di spicco nella lista dei partenti è Dodo che ha già offerte - Napoli in prima fila - e quindi dovrebbe diventare il primo da fumata bianca. L'obiettivo è incassare 30-35 milioni, fra il brasiliano e l'islandese, oltre a risparmiare sugli ingaggi che non sono i più alti in assoluto, ma Gud è il terzo con 2,2 e Dodo è sotto questa cifra ma, se rimanesse, dovrebbe rinnovare con adeguamento, di sicuro sopra i due. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.