FOTO – Il riposo di Gudmundsson e quella maglia viola “sfocata”

L'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson ha pubblicato su Instagram un post che ritrae vari momenti di riposo e svago a seguito dell'ultima stagione in viola

L'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson ha pubblicato su Instagram un post e delle foto che ritraggono vari momenti di riposo e svago a seguito dell'ultima stagione in viola. Tra queste, anche una sua maglia gigliata con l'effetto "sfocato" nell'inquadratura. Ecco di seguito il post pubblicato dall'islandese.