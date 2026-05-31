VIOLA NEWS social FOTO – Il riposo di Gudmundsson e quella maglia viola “sfocata”

social

FOTO – Il riposo di Gudmundsson e quella maglia viola “sfocata”

Gudmundsson
L'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson ha pubblicato su Instagram un post che ritrae vari momenti di riposo e svago a seguito dell'ultima stagione in viola
Redazione VN

L'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson ha pubblicato su Instagram un post e delle foto che ritraggono vari momenti di riposo e svago a seguito dell'ultima stagione in viola. Tra queste, anche una sua maglia gigliata con l'effetto "sfocato" nell'inquadratura. Ecco di seguito il post pubblicato dall'islandese.

Gudmundsson

GERMOGLI PH: 22 MAGGIO 2026 FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS ATALANTA NELLA FOTO GUDMUNDSSON

Leggi anche
Iscriviti al nostro canale YouTube, troverai tanti video tutti viola
Lezzerini sui social: “La vita non è una linea retta”. E i compagni lo celebrano

© RIPRODUZIONE RISERVATA