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FOTO – Kean vola negli Stati Uniti. Il suo riposo tra musica e famiglia

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Nelle ultime Instagram Stories pubblicate da Kean, tutta la voglia di dedicarsi, dopo la stagione non entusiasmante, alla famiglia ed alla musica.
Redazione VN

Nelle ultime Instagram Stories pubblicate dall'attaccante della Fiorentina Moise Kean, tutta la voglia di dedicarsi, dopo la stagione non entusiasmante della punta gigliata,alla famiglia ed alla musica. In una foto, infatti, si nota il bomber viola alle prese con cuffie e microfono, mentre in un'altra s'intravede l'ospedale Arthur M. Blank - Children's Healthcare of Atlanta. Kean è da poco diventato padre per la seconda volta. 

 

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