Tanti giocatori rischiano di lasciare la Fiorentina, tra questi c'è anche Jacopo Fazzini. Arrivato per 10 milioni tra mille speranze, non si è praticamente mai visto: 32 presenze, ma soli 1172’ complessivi.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Fiorentina, Fazzini in bilico per un motivo. Ma palla a Grosso”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Fiorentina, Fazzini in bilico per un motivo. Ma palla a Grosso”
Tanti giocatori rischiano di lasciare la Fiorentina, tra questi c'è anche Jacopo Fazzini. Arrivato per 10 milioni tra mille speranze
Fazzini—
E se è vero che lui si è sempre definito una mezzala, è evidente che nell’ipotetico 4-3-3 di Grosso rischia, come già quest’anno, di non trovare una piena collocazione vista la concorrenza.
Futuro—
Su di lui comunque sono in corso valutazioni, e sarà ovviamente importante proprio il parere del tecnico. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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