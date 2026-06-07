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Corriere Fiorentino

CorFio: “Fiorentina, Fazzini in bilico per un motivo. Ma palla a Grosso”

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Tanti giocatori rischiano di lasciare la Fiorentina, tra questi c'è anche Jacopo Fazzini. Arrivato per 10 milioni tra mille speranze
Redazione VN

Tanti giocatori rischiano di lasciare la Fiorentina, tra questi c'è anche Jacopo Fazzini. Arrivato per 10 milioni tra mille speranze, non si è praticamente mai visto: 32 presenze, ma soli 1172’ complessivi.

Fazzini

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E se è vero che lui si è sempre definito una mezzala, è evidente che nell’ipotetico 4-3-3 di Grosso rischia, come già quest’anno, di non trovare una piena collocazione vista la concorrenza.

Futuro

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Su di lui comunque sono in corso valutazioni, e sarà ovviamente importante proprio il parere del tecnico. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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