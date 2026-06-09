Fabio Grosso arriva a Firenze portando con sé un profilo estremamente riservato, in linea con quello del suo predecessore Paolo Vanoli. Nato a Roma ma cresciuto in una famiglia originaria di San Giovanni Lipioni, in provincia di Chieti, il nuovo allenatore della Fiorentina ha sempre tenuto ben separata la vita privata dalla carriera professionale.
La Nazione
Nazione: “Moglie, figli e tanta riservatezza. Dentro la vita privata di Grosso”
Dal 2004 è sposato con Jessica Repetto, figlia dell'ex calciatore e dirigente Giorgio Repetto. La coppia ha due figli: Filippo, nato pochi mesi dopo la storica finale del Mondiale 2006, e Giacomo. Fu lo stesso Grosso a raccontare come la moglie fosse presente allo stadio di Berlino al settimo mese di gravidanza durante la sfida vinta contro la Francia. Oggi Filippo sta seguendo le orme del padre nel calcio professionistico: attaccante classe 2006, ha già collezionato alcune presenze in Serie B con il Frosinone, segnando anche un gol contro il Mantova. Percorso calcistico, per ora a livello dilettantistico, invece per il fratello minore Giacomo.
La discrezione resta uno dei tratti distintivi del nuovo tecnico viola. Anche sui social Grosso mantiene un profilo molto sobrio: il suo account Instagram è dedicato quasi esclusivamente al calcio, con poche concessioni alla vita privata. Un approccio coerente con il suo carattere e con il modo in cui ha costruito la propria carriera. Da oggi, però, tra i suoi oltre 85 mila follower ci saranno anche migliaia di tifosi viola pronti a seguire da vicino la sua nuova avventura a Firenze. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA