Nazione: “Moglie, figli e tanta riservatezza. Dentro la vita privata di Grosso”

Dal 2004 è sposato con Jessica Repetto, figlia dell'ex calciatore e dirigente Giorgio Repetto. La coppia ha due figli: Filippo, nato pochi mesi dopo la storica finale del Mondiale 2006, e Giacomo. Fu lo stesso Grosso a raccontare come la moglie fosse presente allo stadio di Berlino al settimo mese di gravidanza durante la sfida vinta contro la Francia. Oggi Filippo sta seguendo le orme del padre nel calcio professionistico: attaccante classe 2006, ha già collezionato alcune presenze in Serie B con il Frosinone, segnando anche un gol contro il Mantova. Percorso calcistico, per ora a livello dilettantistico, invece per il fratello minore Giacomo.