Il futuro di Nicolas Valentini potrebbe essere in Argentina. Il difensore centrale, reduce dalla deludente parentesi di un anno e mezzo all'Hellas Verona, tornerà alla Fiorentina ma difficilmente si fermerà al Viola Park.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “La Fiorentina e la volontà di Valentini. Un club spinge, Grosso riflette”
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Gazzetta: “La Fiorentina e la volontà di Valentini. Un club spinge, Grosso riflette”
Valentini, arrivato a zero nel gennaio 2025 dal Boca Juniors, al momento non pare intenzionato a lasciare l'Europa
Per lui c'è già stato un sondaggio dell'Independiente, che vorrebbe riportarlo in Sudamerica. Valentini, arrivato a zero nel gennaio 2025 dal Boca Juniors, al momento non pare intenzionato a lasciare l'Europa e preferirebbe restare in Serie A.
L'ultima parola spetterà a Grosso, ma la cessione pare l'ipotesi più probabile. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.
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