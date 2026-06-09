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Corriere Fiorentino

CorFio conferma: “Paratici impressionato dall’attitudine di Goretti. Rinnovo pronto”

Copertina Paratici e Goretti
I due si conoscevano già, ma Paratici è rimasto particolarmente impressionato dall’attitudine del suo braccio destro
Redazione VN

Nella giornata di ieri, si è fatta strada la notizia che riguarda il possibile rinnovo di Roberto Goretti. Anche oggi il Corriere Fiorentino, ha confermato questa possibilità.

Al fianco di Paratici, oltre alla sua rete di scouting coordinata da Lorenzo Giani, continuerà quindi ad avere un certo peso l'ex Perugia.

I due si conoscevano già, ma Paratici è rimasto particolarmente impressionato dall’attitudine del suo braccio destro e per questo lo stesso Goretti potrebbe prolungare fino al 2029. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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