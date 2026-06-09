CorSport rivela: “Cosa vuole fare Fabio Grosso con Kean. Cessione o permanenza?”

Per tornare agli argomenti di discussione dell’incontro uno di questi sarà sicuramente Moise Kean. Cosa farà l'attaccante?

Redazione VN 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 09:33)

Giuseppe Commisso ha messo paletti bene precisi sul mercato della Fiorentina. Qui starà a Paratici intercettare rinforzi di valore che abbiano uno stipendio per così dire contenuto, utili ad alzare gradualmente il livello qualitativo dell’organico.

Di questo non si parlerà con la famiglia Commisso, essendo di competenza di area tecnica e area organizzativa che hanno carta bianca, mentre per tornare agli argomenti di discussione dell’incontro uno di questi sarà sicuramente Moise Kean: non tanto per l’ingaggio che è il più oneroso (4,5 milioni netti) alla Fiorentina, quanto per capire (Commisso) qual è la strategia che Paratici applicherà per il centravanti.

Recuperato fisicamente e motivato come nel suo primo anno in viola, Grosso lo terrebbe ovviamente molto volentieri, ma ci sono vari aspetti da considerare e (anche) di questi, invece, si parlerà oggi. Lo scrive il Corriere dello Sport.