Repubblica: “Grosso, avanti col 4-3-3. Chi sarà centrale e chi rischia l’addio”

L’avventura di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina è iniziata ufficialmente ieri con l’annuncio del club

Redazione VN 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 08:54)

L’avventura di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina è iniziata ufficialmente ieri con l’annuncio del club, ma la sua scelta era ormai nell’aria da settimane. Dietro la nomina dell’ex tecnico del Sassuolo c’è soprattutto la volontà della società di voltare pagina dopo una stagione vissuta tra difficoltà e tensioni. Nelle parole utilizzate dalla Fiorentina e dal presidente Giuseppe Commisso emergono concetti chiari come "freschezza", "energia" e "ambizione", termini che raccontano la volontà di rompere con il recente passato e avviare una nuova fase del progetto sportivo.

Grosso, legato alla Fiorentina da un contratto fino al 2028, arriva con l’obiettivo di ricostruire un’identità forte e riconoscibile. La sua carriera da allenatore, iniziata nel settore giovanile della Juventus proprio grazie a Fabio Paratici, lo ha portato a maturare esperienze importanti fino alle recenti stagioni positive con il Sassuolo. Nelle sue prime dichiarazioni il tecnico ha parlato di serietà, professionalità e coinvolgimento, sottolineando la volontà di costruire una squadra coraggiosa e ambiziosa. Nei prossimi giorni potrebbe già visitare il Viola Park, mentre la presentazione ufficiale è attesa in prossimità dell’inizio del ritiro estivo. Al suo fianco ci sarà come vice Raffaele Longo, ex calciatore passato da Firenze nella stagione 2002-03.

Sul campo, la nuova Fiorentina dovrebbe ripartire dal 4-3-3, con possibili varianti al 4-2-3-1. Questo orientamento tattico influenzerà inevitabilmente le strategie di mercato. Serviranno esterni offensivi, mentre alcuni elementi della rosa attuale potrebbero non essere perfettamente funzionali al nuovo sistema. Albert Gudmundsson è considerato sempre più lontano dal progetto, mentre anche Robin Gosens potrebbe essere penalizzato da un modulo senza quinti di centrocampo. In mediana, invece, Nicolò Fagioli è destinato a diventare il fulcro della manovra, con Cher Ndour candidato a una maglia da titolare. Le prossime settimane saranno decisive per definire budget, cessioni e acquisti, in una rivoluzione che coinvolgerà profondamente la rosa viola. Lo scrive Repubblica Firenze.