Fabio Grosso è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina e diventa il 62° tecnico della storia viola. L'ex guida del Sassuolo ha firmato un contratto fino al 2028, con un ingaggio da circa 1,2 milioni di euro a stagione, e sarà affiancato da uno staff composto da sette collaboratori, tra cui il vice Raffaele Longo e il preparatore atletico Francesco Vaccariello. Nelle sue prime parole da allenatore viola, Grosso ha espresso entusiasmo per la nuova avventura, ringraziando la famiglia Commisso e sottolineando la volontà di costruire una squadra coraggiosa, ambiziosa e capace di rappresentare al meglio la città e i tifosi.
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Tuttosport: “Ecco quando verrà presentato Grosso. Chi arriva dal Sassuolo?”
Un aspetto importante riguarda la presentazione ufficiale del nuovo tecnico, che avverrà all'inizio di luglio in occasione del raduno estivo al Viola Park. Sarà quello il primo vero contatto diretto con l'ambiente viola e con la squadra. Nel frattempo il presidente Giuseppe Commisso, insieme alla madre Catherine e al direttore generale Alessandro Ferrari, ha già voluto salutare Grosso telefonicamente, ribadendo la piena fiducia nelle sue qualità. Per la proprietà, il nuovo allenatore rappresenta il profilo ideale per inaugurare una fase caratterizzata da energia, ambizione e identità.
La nomina di Grosso è il primo passo della programmazione della nuova stagione. Nei prossimi giorni, durante il summit negli Stati Uniti tra la famiglia Commisso, Ferrari e il direttore sportivo Fabio Paratici, verranno definite le strategie di mercato (Pinamonti, Laurienté, Koné, Volpato, Thorstvedt: forse qualcuno di loro potrebbe seguirlo a Firenze). Il tecnico romano ritrova proprio Paratici, figura fondamentale nella sua crescita professionale fin dai tempi della Juventus Primavera. Dopo le esperienze positive con Frosinone e Sassuolo, Grosso è chiamato ora a guidare il rilancio della Fiorentina. Il debutto ufficiale al Franchi è già carico di significati: il 29 agosto, nel giorno del centenario viola, la Fiorentina affronterà il Frosinone, una delle squadre simbolo della carriera dell'allenatore romano. Lo scrive Tuttosport.
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