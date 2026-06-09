Tuttosport: “Ecco quando verrà presentato Grosso. Chi arriva dal Sassuolo?”

Fabio Grosso è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina e diventa il 62° tecnico della storia viola. L'ex guida del Sassuolo ha firmato un contratto fino al 2028, con un ingaggio da circa 1,2 milioni di euro a stagione, e sarà affiancato da uno staff composto da sette collaboratori, tra cui il vice Raffaele Longo e il preparatore atletico Francesco Vaccariello. Nelle sue prime parole da allenatore viola, Grosso ha espresso entusiasmo per la nuova avventura, ringraziando la famiglia Commisso e sottolineando la volontà di costruire una squadra coraggiosa, ambiziosa e capace di rappresentare al meglio la città e i tifosi.