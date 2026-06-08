TMW: “La Fiorentina blinda la dirigenza, rinnovo in vista per Goretti”

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, la Fiorentina è pronta a blindare Roberto Goretti. Il dirigente, attuale braccio destro di Paratici nella gestione delle operazioni di mercato, viaggia spedito verso il prolungamento del proprio contratto. L'accordo in essere, valido fino al giugno del 2027, verrà infatti esteso per altre due stagioni: le parti sono al lavoro per definire i dettagli e firmare il nuovo contratto con scadenza fissata al giugno 2029. Una mossa strategica che conferma la totale fiducia della proprietà nel gruppo di lavoro che sta disegnando la nuova Fiorentina.