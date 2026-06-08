Mentre l'ambiente viola attende solo l'annuncio ufficiale del matrimonio con Fabio Grosso e la dirigenza viola si prepara a volare negli Stati Uniti per il maxi-vertice di mercato con la famiglia Commisso, la vera novità di giornata riguarda l'assetto societario.
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TMW: “La Fiorentina blinda la dirigenza, rinnovo in vista per Goretti”
Novità nel quadro dirigenziale viola: la Fiorentina blinda Roberto Goretti. Per il braccio destro di Paratici è pronto il rinnovo di contratto
Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, la Fiorentina è pronta a blindare Roberto Goretti. Il dirigente, attuale braccio destro di Paratici nella gestione delle operazioni di mercato, viaggia spedito verso il prolungamento del proprio contratto. L'accordo in essere, valido fino al giugno del 2027, verrà infatti esteso per altre due stagioni: le parti sono al lavoro per definire i dettagli e firmare il nuovo contratto con scadenza fissata al giugno 2029. Una mossa strategica che conferma la totale fiducia della proprietà nel gruppo di lavoro che sta disegnando la nuova Fiorentina.
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