Tuttosport rivela: “Lo staff di Grosso ha già effettuato un sopralluogo al VP”

Particolare attenzione va allo staff che accompagnerà Grosso nella sua avventura viola. L’allenatore arriverà infatti con almeno sette collaboratori

Redazione VN 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 10:56)

La nuova Fiorentina prende forma tra l’annuncio ormai imminente di Fabio Grosso e la missione negli Stati Uniti di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari, chiamati a definire con la proprietà strategie, programmi e budget per la stagione del Centenario. Il tecnico firmerà un contratto fino al 2028, con opzione, da 1,2 milioni di euro a stagione.

Particolare attenzione va allo staff che accompagnerà Grosso nella sua avventura viola. L’allenatore arriverà infatti con almeno sette collaboratori, tra cui il vice Raffaele Longo, uomini di fiducia che hanno lavorato con lui nelle ultime esperienze a Sassuolo, Lione e Frosinone. Alcuni membri dello staff hanno già effettuato sopralluoghi al Viola Park, dove la squadra svolgerà gran parte della preparazione estiva a partire da metà luglio, intervallata da brevi tournée.

Nel frattempo Paratici è atteso da un lavoro complesso su più fronti. Durante il viaggio a New York incontrerà per la prima volta di persona il presidente Joseph Commisso e Catherine Commisso per definire le linee guida del progetto tecnico e societario. Sul tavolo ci saranno il mercato, la gestione dei numerosi rientri dai prestiti, i rinnovi, le cessioni e la necessità di ridurre un monte ingaggi che sfiora i 70 milioni lordi, oltre alla riorganizzazione complessiva dell’area sportiva del club. Lo riporta Tuttosport.